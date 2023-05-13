В Ростове членам полицейской ОПГ предъявили обвинение

В Ростове несколько десятков полицейских задержаны по подозрению в совершении преступлений Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове продолжают расследовать громкий коррупционный скандал, в котором подозревают больше двадцати сотрудников донского главка и гражданских.

По версии следствия, преступное сообщество организовал подполковник, бывший замначальника полиции по охране общественного порядка Ростова. Следователи считают, что восемь лет, начиная с 2015 года, под его руководством подчиненные собирали дань с бизнесменов Ростова.

- Схема была простой и понятной. На предпринимателей, у которых были какие-либо нарушения, не заводили административный протокол. Те в свою очередь «благодарили» правоохранителей рублем, - прокомментировали в пресс-службе СК РФ.

Как сообщает сайт 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник, задержанных уже почти 40 человек. Многие из них активно работают со следствием, надеясь на более мягкий приговор.

Также известно, что членам преступной группы предъявили официальное обвинение в создании банды. Об этом сообщил председатель коллегии адвокатов «Закон и справедливость» Владимир Чесноков.

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