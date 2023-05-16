В Ростовской области обнаружили 1,5 тысячи тонн подсолнечника с амброзией

Семена амброзии могут храниться до 40 лет. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В начале мая 2023 года донской Россельхознадзор выявил на одном из складом в Мясниковском районе Ростовской области крупную партию зараженного амброзией подсолнечника. Об этом сообщили в региональной пресс-службе ведомства.

Юрлицо получило от надзорного ведомства предостережение. После этого всю партию подсолнечника отправили на переработку на предприятии, где с помощью специального оборудования прекратили жизнеспособность карантинного растения.

Отметим, что семена амброзии могут храниться до 40 лет. При этом самому растению не страшны скашивание, засуха и подтопление. Оно мешает нормально развиваться другим растениям. Особенно яровым хлебам и подсолнечнику. У человека она вызывает аллергию.

Если в продукции обнаружили семена амброзии, то ее нельзя вывозить за пределы региона, а также экспортировать из страны.

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