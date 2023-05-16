В Ростовской области экс-полицейского незаконно трудоустроили в детский сад

Детсад оштрафовали на 20 тысяч рублей
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Ростовской области бывшего полицейского устроили на работу в детский сад с нарушением закона. Об этом сообщили пресс-службе региональной прокуратуры.
По данным ведомства, факт трудоустройства раскрыли во время проверки в Неклиновском районе.
Выяснилось, что руководители дошкольного учреждения не отправили уведомление о приеме сотрудника по его последнему месту работы. Это обязательное условие для специалистов, которые ранее занимали должности на государственной или муниципальной службе.
Детсад в итоге наказали по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего» (ст. 19.29 КоАП РФ). Организации выписали штраф в 20 тысяч рублей.
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