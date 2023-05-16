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НовостиОбщество16 мая 2023 8:44

В Ростовской области экс-полицейского незаконно трудоустроили в детский сад

Нарушение зафиксировали во время проверки
Ангелина СКИБА
Детсад оштрафовали на 20 тысяч рублей

Детсад оштрафовали на 20 тысяч рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области бывшего полицейского устроили на работу в детский сад с нарушением закона. Об этом сообщили пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным ведомства, факт трудоустройства раскрыли во время проверки в Неклиновском районе.

Выяснилось, что руководители дошкольного учреждения не отправили уведомление о приеме сотрудника по его последнему месту работы. Это обязательное условие для специалистов, которые ранее занимали должности на государственной или муниципальной службе.

Детсад в итоге наказали по статье «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего» (ст. 19.29 КоАП РФ). Организации выписали штраф в 20 тысяч рублей.

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