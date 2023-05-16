На Сахалине задержали двух телефонных мошенниц из Ростовской области

Во время задержания у батайчанок изъяли восемь банковских карт, десять телефонов и семь сим-карт. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Сахалинской области.

На окраине Батайска в одном из частных домов полицейские задержали двух местных жительниц. Их подозревают в телефонном мошенничестве на территории Сахалинской области, сообщили в пресс-службе ведомства

Для их задержания из Сахалина в Ростовскую область прибыли полицейские. Они, совместно с местными коллегами, нашли и потом задержали подозреваемых.

Правоохранители считают, что 44-летняя и 22-летняя женщины, приходящиеся друг другу родственницами, всего обманули пенсионерок на общую сумму более 9 миллионов рублей.

О том, как, предположительно, женщины обманывали пожилых людей, рассказали в сахалинской полиции.

Батайчанки приобретали в Даркнете базы данных жителей Дальнего Востока, преимущественно пожилых людей. Криминальные элементы звонили им, выдавая себя за специалистов Пенсионного фонда, и сообщали, что у них есть право на перерасчет или крупную социальную выплату из-за их высокого трудового стажа.

Чтобы создать впечатление настоящих сотрудников Пенсионного фонда, они предоставляли полные данные об абонентах, такие как имена, даты рождения и адреса проживания. Затем, если они не получали извещение о необходимости явиться в учреждение для оформления документов, они предлагали решить все вопросы с выплатами по телефону.

Подозреваемые попросили жертв сообщить реквизиты своих банковских карт и получаемые по телефону SMS-коды, объясняя, что это необходимо для оформления выплаты. Получив удаленный доступ в мобильный банк, злоумышленницы переводили деньги на свои банковские карты. Они использовали различные уловки, чтобы выманить у пенсионеров данные всех их кредиток и максимально опустошить их счета.

Чтобы избежать возможного задержания, женщины не только покупали сим-карты и банковские карты у третьих лиц, но и не выводили деньги наличными. Полученные незаконным путем средства злоумышленницы вкладывали в приобретение дорогостоящей техники через интернет, в основном — флагманских смартфонов. Затем они забирали купленный товар из магазинов и сдавали его в ломбарды или комиссионные магазины. Кроме того, подозреваемые постоянно меняли место жительства, арендуя частные дома или квартиры.

Во время задержания у батайчанок изъяли восемь банковских карт, десять телефонов и семь сим-карт.

— В настоящий момент установлена причастность фигуранток к 21 факту хищения денежных средств с банковских счетов жителей Сахалинской области, 14 аналогичным преступлением в отношении жителей Магаданской области и 3 жителей Хабаровска, — сообщили в сахалинской пресс-службе ведомства.

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