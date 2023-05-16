На Дуровском спуске подрядчик уже завершил асфальтирование
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Таганроге из-за дождей сдвинулись сроки ремонта дорог. Всего в рамках национального проекта до конца 2023 года в городе должны обновить 10 участков проезжих частей. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Ростовской области.
Так, например, на улице Москатова от Бакинской до Ленина выполнили 70 % фрезерования покрытия.
На улице Александровской также приступили к фрезерованию. В ближайшее время специалисты начнут создавать выравнивающий слой.
На Дуровском спуске к этому моменту подрядчик уже завершил асфальтирование. Сейчас ведется приемка объекта.
Работы по всем запланированным дорогам намерены завершить в сентябре 2023 года. На эти цели выделили 137,6 млн рублей. Деньги поступят из областного и местного бюджетов.
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