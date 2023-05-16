В Ростове осудили террориста, готовившего взрыв в Ставрополе

Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде. Фото: Иван Власов

Во вторник, 16 мая, в Ростове Южный окружной военный суд признал виновным мужчину, вступившего в ряды международных террористов и готовивший взрыв в городе Ставрополе. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В суде установили, что 12 октября 2021 года мужчина принял присягу на верность руководителю международной террористической организации. Всё он записал на видео, которое затем отправить руководству через Интернет.

Свою активную террористическую деятельность он решил начать с подготовки взрывать в Ставрополе. Для этого он приобрел различные компоненты, из которых сделал самодельное взрывное устройство. От совершения теракта спасло то, что его задержали правоохранители. Это произошло через день после принятия присяги.

Суд вынес приговор, согласно которому подсудимый был признан виновным и ему было назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет в исправительной колонии строгого режима. Первые три года он должен отбывать в тюрьме, а также заплатить штраф 210 тысяч рублей. Однако приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.

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