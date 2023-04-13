В Ростове осудили террориста, готовившего теракты в Грозном

Приговор суда еще не вступил в законную силу Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростове суд признал виновным террориста, проповедовавшего радикальный ислам и пытавшегося совершить террористические акты на территории Чеченской Республики. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

Суд установил, что в октябре 2020 года во французском городе Бишвиллере была создана в одном из мессенджеров группа, куда вступил мужчина. Ее участников объединял радикальный ислам и желание совершать теракты на территории Чеченской Республики, а также ведение вооруженной борьбы с представителями власти.

Уже в следующем месяце, в ноябре 2020 года, они начали готовить теракт. Один из террористов сделал взрывное устройство и спрятал в тайнике в Грозном. Его забрал осужденный, вначале перевезя в арендованную квартиру, затем — в другой тайник. Там взрывное устройство правоохранители заменили на муляж, чтобы предотвратить теракт и выявить участников группы.

Через непродолжительное время осужденный с единомышленниками изготовили взрывчатое вещество, которое хранили в квартире до момента изъятия его правоохранителями.

Мужчину суд приговорил к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, первые 3 года из которых — в тюрьме. А также штрафу в 300 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в силу и у него есть время на обжалование в Апелляционном военном суде.

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2020 году в Ставрополе подозреваемый отправил другому человеку аудиозапись, оправдывающую терроризм. После этого, в декабре того же года и весной 2021 года мужчина лично убеждал своего знакомого вступить в запрещенную экстремистскую организацию (подробности)