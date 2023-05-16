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НовостиОбщество16 мая 2023 11:02

Парки Ростова-на-Дону не смогли передать в концессию частным инвесторам

Ситуацию прокомментировали в городской администарции
Ангелина СКИБА
Частные инициативы в отношении парков не поступали

Частные инициативы в отношении парков не поступали

Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

Власти Ростова-на-Дону пока не нашли инвесторов, которые могли бы вложить деньги в обновление городских парков и зон отдыха. Эта информация сегодня, 16 мая, поступила от администрации донской столицы.

Ответ на запрос сформулировали в департаменте экономики Ростова-на-Дону.

- На сегодняшний день в Ростове отсутствуют концессионные соглашения, заключенные в отношении городских парков. Частные инициативы в отношении парков «Левобережный», имени Вити Черевичкина, имени Максима Горького, а также в отношении земельных участков Ореховой рощи и прогулочной зоны на берегу реку Темерник не поступали, - прокомментировали власти.

Напомним, концессия - вид договора о создании или реконструкции объекта за счет средств инвестора. Известно, что ранее в Ростове заявляли о необходимости частных средств для более быстрого и комфортного развития парков.

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