Фирму из Ростова заподозрили в нарушении закона на 208 млн рублей

Подозреваемая компания перевела деньги на счета нерезидента Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области одну из компаний заподозрили в нарушении валютного законодательства на 208 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, говорится на сайте Южного таможенного управления.

- Ростовская таможня завела дело по статье «Совершение валютных операций по переводу средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере» (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). После этого материалы передали по подследственности, - сообщает ведомство.

По предварительным данным, в 2020-2021 годах ростовская фирма заключила несколько договоров на приобретение стройматериалов у компании из Казахстана. Оплату на счет нерезидента должны были перечислить после получения товара.

Спустя время все было оплачено, и донская фирма подтвердила поступление закупки копиями международных транспортных накладных. Однако документы, по мнению таможенников, оказались фальшивыми. Предполагается, что стройматериалы на 208 млн рублей никто не высылал и не получал.

Добавим, если вину подозреваемых докажут, суд может утвердить лишение свободны на срок от 5 до 10 лет, а также штраф до 1 млн рублей.

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