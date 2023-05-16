В Ростове на слушаниях для Дениса Мурыги запросили 18 лет колонии

Задержанного подозревают по уголовной статье Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону гособвинитель запросил 18 лет колонии строгого режима для Дениса Мурыги, представителя запрещенного в России батальона «Айдар»*. Эту информацию сегодня, 16 мая, подтвердили в пресс-службе Южного окружного военного суда.

- Да, действительно, гособвинитель потребовал на слушаниях срок в 18 лет колонии строгого режима, - прокомментировали в инстанции.

Напомним, Дениса Мурыгу поймали на границе весной 2022 года. Позже он был отправлен в СИЗО. Эту меру пресечения до начала судебных разбирательств продлевали несколько раз.

Задержанного подозревают по части 2 статьи 208 УК РФ («Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования»).

*«Айдар» - запрещенное в России националистическое военное формирование

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