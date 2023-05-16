Опыт Ростовской области учли при подготовке единого стандарта региональных мер помощи участникам СВО и их семьям

На выездном заседании утвердили перечень из 20 мер, который будет представлен Президенту в рамках доклада рабочей группы. Фото: Александр КОЦ

В России примут единый стандарт региональных мер помощи участникам специальной военной операции и их семьям. При его разработке учли опыт Ростовской области, сообщили в донском правительстве.

Во вторник, 16 мая, в Московской области состоялось выездное заседание рабочей группы, которая занимается обеспечением взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобильной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты граждан РФ, участвующих в СВО, а также членов их семей. Председательствовал на заседании первый заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак. В мероприятии принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В своем выступлении глава донского региона рассказал о 23 видах мер поддержки, которые действуют в Ростовской области для участников СВО и членов их семей. Среди таких мер — прямая финансовая поддержка, включая единовременные выплаты для военнослужащих, а также выплаты для получивших тяжелые ранения и родных погибших бойцов. Кроме того, существуют другие меры, включая освобождение от уплаты транспортного налога, компенсацию расходов на газификацию, социальное сопровождение, помощь в быту, поиске работы.

— Отдельное внимание уделяем детям участников спецоперации. Свыше тысячи детей бесплатно посещают учреждения дополнительного образования, учащиеся школ и колледжей обеспечены бесплатным горячим питанием. Вне очереди зачисляем ребят в детские сады, свыше 1700 родителей освобождены от платы за детский сад. Для ребят также предусмотрены бесплатные путевки в оздоровительные лагеря либо компенсация расходов за отдых. По этой теме уже поступило 115 обращений, в преддверии лета ожидаем их рост», — отметил Василий Юрьевич.

Андрей Турчак выразил благодарность губернатору за успешную организацию работы по приему и адаптации беженцев в Ростовской области с 2022 года. Также он отметил, что опыт, полученный в Ростовской области и других регионах России, был учтен при создании единого стандарта региональных мер поддержки для всей страны. На выездном заседании был утвержден перечень из 20 мер, который будет представлен Президенту в рамках доклада рабочей группы.

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