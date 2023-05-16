Подозреваемый сейчас находится под стражей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области 46-летнего жителя Таганрога взяли под стражу после смертельной поножовщины. Об этом сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

- Задержанного обвиняют в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). На допросе мужчина полностью признал свою вину. Сейчас идет следствие, - рассказали в ведомстве.

По данным СК, преступление произошло 14 мая 2023 года на улице Водопроводной. Таганрожец выпивал в квартире с 62-летним знакомым, и в какой-то момент между ними вспыхнула ссора.

Предварительно, подозреваемый несколько раз ударил своего обидчика кухонным ножом. После этого пострадавший умер от ран в больнице.

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