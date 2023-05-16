В Ростовской области задержали аккумуляторного вора

Пропажу аккумулятора заметил владелец, когда утром пришел к машине.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Новочеркасске Ростовской области полицейские задержали 20-летнего жителя Октябрьского района, подозреваемого в краже аккумулятора с большегруза.
В донской пресс-службе полиции уточнили, что аккумулятор мужчина снял ночью с автомобиля «Ман». Его пропажу заметил владелец, когда утром пришел к машине. Похититель шел по пустынной улице и увидел припаркованную машину. Убедившись, что рядом никого нет, он снял аккумулятор.
Несмотря на то, что похитителя быстро нашли полицейские, он успел продать аккумулятор, а вырученные деньги потратить. Ущерб владельцу большегруза оценили в 60 тысяч рублей.
Как оказалось, мужчина раньше уже был судим за аналогичное преступление. На этот раз ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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