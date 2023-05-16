19 мая в Таганроге стартует Чеховский книжный фестиваль

В рамках фестиваля откроют выставку «Лучшие книги России - Таганрогу» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 19 по 21 мая в Таганроге проведут XVI Чеховский книжный фестиваль. Для взрослых и детей подготовили более 65 интересных мероприятий, от лекций до выставок и ярмарок. Подробную программу можно найти на сайте городской администрации.

Например, в сквере на улице Петровской развернут ярмарку, а библиотека имени Чехова пригласит всех на открытие выставки «Лучшие книги России - Таганрогу». В парке имени Горького состоится «Вишневый марафон» с мастер-классами, художественной мастерской, квестом и кинопоказами.

Также организуют встречу с ростовскими писателями и поэтами «Дон литературный». Также можно будет посетить акции и проекты: «Философия «Смешариков», «Как делается мультфильм в 21 веке», «Необычная буква», «КультБригада», «35 гениальных и коротких цитат Чехова» и многое другое.

События посвятят 120-летию пьесы «Вишневый сад», 100-летию поэта-песенника Михаила Танича и 90-летию памяти поэтессы Серебряного века Софии Парнок.

Напомним, Чеховский фестиваль в приморском городе проводят с 2007 года. В 2022 году его отметили в рамках конкурса президентского фонда культурных инициатив. Проект также вошел в число финалистов XI Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

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