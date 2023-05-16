В Белокалитвинском районе сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений

Внимания требует ситуация, связанная с преступлениями в общественных местах. Фото: сайт правительства РО

В Белокалитвинском районе Ростовской области сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом рассказали на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка, сообщают донские власти.

- Анализ показателей 2022 года и первого квартала 2023 года позволяет сделать вывод о том, что в муниципалитете на 15 % сократилось число преступлений, в том числе почти на 12 % тяжких и особо тяжких, - говорится на сайте правительства Ростовской области.

Участники совещания отметили, что повышенного внимания требует ситуация, связанная с преступлениями в общественных местах. Также необходимо обратить внимание на преступность среди несовершеннолетних и ранее судимых граждан.

По итогам обсуждения в районе рекомендовали проводить рейды в местах массового скопления людей и усилить меры по вовлечению детей и подростков в досуговую деятельность.

Добавим, полезными в работе по контролю за безопасностью остаются камеры комплекса «Безопасный город». С начала года платформа помогла раскрыть пять преступлений, а также выявить 34 административных нарушения.

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