В Волгодонске мошенники развели женщину на 133 тысячи рублей

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Волгодонске мошенники обманули женщину на 133 тысячи рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.
По информации ведомства, 49-летней местной жительнице позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что с ее счетом происходят странные вещи. Он предложил ей перевести все деньги на якобы безопасный счет. Испуганная женщина выполнила все указания мошенника и перевела все сбережения. Когда женщина решила перезвонить по номеру, то ей никто не ответил. Тогда она обратилась в полицию.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
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