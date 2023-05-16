Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2023 16:00

В Волгодонске мошенники развели женщину на 133 тысячи рублей

Они втерлись к горожанке в доверие и списали все сбережения
Лейла МИРИШОВА
По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгодонске мошенники обманули женщину на 133 тысячи рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 49-летней местной жительнице позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что с ее счетом происходят странные вещи. Он предложил ей перевести все деньги на якобы безопасный счет. Испуганная женщина выполнила все указания мошенника и перевела все сбережения. Когда женщина решила перезвонить по номеру, то ей никто не ответил. Тогда она обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Связалась с дурной компанией»: 21-летнюю глухую ростовчанку ищут уже больше месяца друзья и волонтеры

Что известно о 21-летней глухой ростовчанке, которая пропала больше месяца назад

(Подробности)