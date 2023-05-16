В Волгодонске мошенники развели женщину на 133 тысячи рублей

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество". Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгодонске мошенники обманули женщину на 133 тысячи рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 49-летней местной жительнице позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что с ее счетом происходят странные вещи. Он предложил ей перевести все деньги на якобы безопасный счет. Испуганная женщина выполнила все указания мошенника и перевела все сбережения. Когда женщина решила перезвонить по номеру, то ей никто не ответил. Тогда она обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

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