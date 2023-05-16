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НовостиОбщество16 мая 2023 16:26

В Ростове на остановке Центрального рынка собралась многометровая очередь на автобусы

Десятки жителей не могут добраться до дома после работы
Лейла МИРИШОВА
Очередь растянулась на десятки метров

Очередь растянулась на десятки метров

Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Ростове-на-Дону на остановке Центрального рынка собралась огромная очередь на автобусы. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" сообщили очевидцы вечером 16 мая.

По словам ростовчан, очередь собралась на десятки метров на 71 автобус. Такая же ситуация на автобусы №16 и №34. Автобусы отъезжают полностью забитые, а десятки горожан продолжают ждать следующий транспорт. Причина такого коллапса пока неизвестна.

- Час пик давно прошел, но очередь на автобусы становится только больше. Стоят беременные женщины, старики непонятно, почему автобусов так долго нет, – поделилась жительница.

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