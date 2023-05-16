В Ростове на остановке Центрального рынка собралась многометровая очередь на автобусы

Очередь растянулась на десятки метров Фото: Александра КАКАСЬЕВА

В Ростове-на-Дону на остановке Центрального рынка собралась огромная очередь на автобусы. Об этом "КП – Ростов-на-Дону" сообщили очевидцы вечером 16 мая.

По словам ростовчан, очередь собралась на десятки метров на 71 автобус. Такая же ситуация на автобусы №16 и №34. Автобусы отъезжают полностью забитые, а десятки горожан продолжают ждать следующий транспорт. Причина такого коллапса пока неизвестна.

- Час пик давно прошел, но очередь на автобусы становится только больше. Стоят беременные женщины, старики непонятно, почему автобусов так долго нет, – поделилась жительница.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове задержали грабителя магазина, угрожавшего продавцу страйкбольным пистолетом

Похищенные деньги он успел потратить

(Подробности)