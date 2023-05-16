В Ростове задержали грабителя магазина, угрожавшего продавцу страйкбольным пистолетом

Во время разбоя продавщица оказала сопротивление. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове полицейские задержали 26-летнего жителя Азова, подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщили в пресс-службе главка.

Происшествие произошло в одном из магазинов в Первомайском районе города. По данным правоохранителей, мужчина зашел в магазин и начал требовать от продавщицы отдать выручку. Для убедительности он угрожал пистолетом.

Женщина оказала налетчику сопротивление. Из-за этого он сам открыл кассу и забрал часть денег, после чего скрылся.

Сотрудники угрозыска задержали 26-летнего подозреваемого. Как оказалось, к тому моменту он уже успел потратить все деньги. У него изъяли страйкбольный пистолет, которым тот угрожал продавщице.

За разбойное нападение мужчине грозит до десяти лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

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