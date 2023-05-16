В Ростовской области экс-полицейского подозревают в служебном подлоге

В отношении него возбудили уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Служебный подлог".
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новошахтинске бывшего правоохранителя подозревают в служебном подлоге. Об этом сообщили в СУ СКР по Ростовской области.
По предварительной информации, в прошлом году экс-полицейский в ходе доследственной проверки в отношении двух граждан сделал фиктивный документ, где изменил сроки. Так, злоумышленников не привлекли к ответственности за мелкое хищение из-за истечения срока давности. Когда махинация правоохранителя раскрылась, то его задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Служебный подлог".
- В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, – сообщили в ведомстве.
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