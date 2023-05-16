В Ростове эвакуировали 30 человек при пожаре в квартире многоэтажки

В Ростове в одной из квартир многоэтажки произошел пожар Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове в одной из квартир многоэтажки произошел пожар. ЧП случилось днем 16 мая.

Вещи в жилье на Днепровском, 111 загорелись около 16 часов. Соседи почувствовали едкий черный дым и вызвали спасателей. Жильцы других квартир выбежали на улицу. По информации ГУ МЧС по Ростовской области, на место направили 26 спасателей и восемь единиц спецтехники.

К приезду огнеборцев пламя распространилось по всей комнате. Площадь составила около 10 квадратных метров. Потушить огонь удалось через полчаса. Во время ЧП никто не пострадал.

- Эвакуированы 30 человек, - добавили в ведомстве.

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(Подробности)