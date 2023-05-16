В Ростове впервые провели операцию с помощью робота при лечении ожирения

Медики провели девушке операцию с использованием робота. Фото: правительство Ростовской области

В Ростове-на-Дону впервые провели операцию при лечении ожирения с помощью робота. Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Так, в клинику обратилась 24-летняя девушка, которая страдала третьей степенью ожирения. По словам пациентки, она долгое время пыталась сбросить вес самостоятельно, но все попытки оказались провальными. Медики провели девушке операцию с использованием робота. Благодаря таким технологиям снижается нагрузка на печень. Сейчас пациентку уже выписали.

Отметим, что с помощью робота было проведено 2500 операций.

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