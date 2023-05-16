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НовостиПроисшествия16 мая 2023 18:59

В Ростовской области водитель отечественного авто насмерть сбил 20-летнего парня

Погибший шел в наушниках, когда переходил проезжую часть
Лейла МИРИШОВА
Водитель не успел вовремя притормозить и сбил парня

Водитель не успел вовремя притормозить и сбил парня

Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростовской области водитель легковушки насмерть сбил 20-летнего парня. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла 16 мая около 17:30 на автодороге «поселок Тарасовский - слобода Бильшинка».

По предварительной информации, 34-летний водитель «ВАЗ 21011» двигался по трассе. В этот момент 20-летний парень шел по обочине дороги в попутном направлении, а затем начал переходить проезжую часть. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил его. От полученных травм молодой человек скончался на месте. Известно, что он переходил дорогу в наушниках.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

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