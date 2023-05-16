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НовостиОбщество16 мая 2023 19:28

По мнению экспертов, рост цен на жилье сделал выгодной застройку исторической части Ростова

В первом квартале было построено больше трех тысяч квартир, это на 40% меньше, чем в 2022 году
Лейла МИРИШОВА
В первом квартале было построено больше трех тысяч квартир, это на 40% меньше, чем в 2022 году

В первом квартале было построено больше трех тысяч квартир, это на 40% меньше, чем в 2022 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению экспертов, увеличение стоимости на жилье сделало выгодной застройку исторической части Ростова-на-Дону. Об этом сообщает "Город N" со ссылкой на генерального директора по инвестициям АО «Региональная корпорация развития» Игоря Далаксакуашвили.

В ходе круглого стола эксперты отметили, что цены позволяют отказаться от строительства в центре города 25-этажных высоток, которые сильно выделяются на фоне исторической застройки.

Отметим, что в первом квартале текущего года было построено больше 207 тысяч квадратных метров, что на 40% меньше, чем в прошлом году.

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