По мнению экспертов, рост цен на жилье сделал выгодной застройку исторической части Ростова

В первом квартале было построено больше трех тысяч квартир, это на 40% меньше, чем в 2022 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению экспертов, увеличение стоимости на жилье сделало выгодной застройку исторической части Ростова-на-Дону. Об этом сообщает "Город N" со ссылкой на генерального директора по инвестициям АО «Региональная корпорация развития» Игоря Далаксакуашвили.

В ходе круглого стола эксперты отметили, что цены позволяют отказаться от строительства в центре города 25-этажных высоток, которые сильно выделяются на фоне исторической застройки.

Отметим, что в первом квартале текущего года было построено больше 207 тысяч квадратных метров, что на 40% меньше, чем в прошлом году.

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