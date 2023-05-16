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НовостиПроисшествия16 мая 2023 19:45

В Новочеркасске произошло ДТП с двумя легковушками

21-летний водитель "ВАЗ 2112" врезался в припаркованную иномарку
Лейла МИРИШОВА
Автомобили получили механические повреждения

Автомобили получили механические повреждения

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новочеркасске произошла авария с двумя легковушками. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. ДТП произошло 16 мая около 12:10 на улице Просвещения, 132г.

По предварительной информации, 21-летний водитель "ВАЗ 2112" сдавал назад с открытой пассажирской дверью. В результате отечественное авто наехало на припаркованную иномарку, которая принадлежала 27-летнему водителю.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, – сообщили в ведомстве.

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