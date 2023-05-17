В Ростовской области 17 мая синоптики прогнозируют грозу и сильный ветер

Местами в области пройдет небольшой дождь с грозой Фото: Михаил ФРОЛОВ

На территории Ростовской области ожидается гроза и сильный ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

По информации синоптиков, 17 мая в регионе ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Скорость ветра в среднем составит 11-14 метров в секунду. Температура воздуха днем достигнет до +24 градусов, а ночью до +11.

В вечернее время в некоторых районах также возможен кратковременный дождь с грозой. Отметим, что в северо-западных районах высокая пожароопасность – 4 класс.

К выходным воздух в Ростовской области прогреется до 28 градусов тепла.

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