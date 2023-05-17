В Ростове-на-Дону сотни горожан останутся без электроэнергии 17 мая

Причиной отключений стали технические работы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону сотни горожан проведут без электричества несколько часов 17 мая. Об этом сообщили в "Донэнерго".

В среду, 17 мая, в городе сразу в нескольких района пройдет отключение электроэнергии. Так, с 9:00 до 17:00 отключения запланированы по адресам: ул. Королева 24, 24/1, 24а, 26, 26/1, 28, 30, 30/а, 30/д, 30/Б; ул. Ленинаканская 21-47 а, 20-44; ул. Вологодская 2-20; ул. Амиряна; ул. Патканяна; ул. Севанская; пер. Дубовский, ул. Лелюшенко 7, 7«Б», 9, 9/1, 9/2; ул. Миронова 3/2; пер. Кристальный 5, ул. Мадояна 205; ул. Доватора 135, 153; ул. Объединения 77, 84; ул. Чудная 9, 10 , 39, 14.

В этот же день с 9:00 до 16:00 без электричества останутся жильцы домов по адресам:ул. 26 Июня 91-101, 82-96; ул. Днепропетровская 33-69, 10-24; пер. Астраханский 1-33, 2-32.

В центре Ростова с 10:00 до 14:00 будут обесточены пер. Семашко 57-65, 70-82; ул. Пушкинская 89-107.

На Левом берегу отключения света запланированы с 9:00 до 17:30. Так, отключения пройдут на ул. Левобережная 45-47; Б/о «Химик», кафе «Дон»; кафе «Уикенд», ул. Левобережная 8а, 8в, 10а, 16, 63а, 65, 71,73, 50, 73-85, 12-22; 80/83, 84/87, 86, 90/115, 92, 94/119, 119, 141, 143, 147, 151, 153; ул. Чемордачка 69, 71, 73, 79, 93, 95, 103, 103А, 111, 113; ул. Левобережная 72; ул. Левобережная 60-76, 103-115; ул. Чемордачка 11-15, 23/72, 50, 75.

Причиной временных неудобств стали профилактические работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове на остановке Центрального рынка собралась многометровая очередь на автобусы

Десятки жителей не могут добраться до дома после работы

(Подробности)