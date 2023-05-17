В Ростове в СИЗО пытались передать мобильные телефоны

Средства связи спрятали в кусках банного мыла Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону в СИЗО пытались передать мобильники. Об этом сообщили в ГУФСИН по Ростовской области.

По информации ведомства, одному из заключенных принесли посылку. При досмотре сотрудники режимного учреждения обнаружили, что в кусках банного мыла были спрятаны два мобильных телефона и зарядные устройства. Все запрещенные предметы изъяли.

- По данному факту проводится проверка, материалы которой будут направлены в Мировой суд по месту жительства отправителя посылки, – сообщили в ведомстве.

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(Подробности)