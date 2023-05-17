17 мая в Таганроге проверят систему оповещения населения

Включение электросирен означает подачу сигнала «Внимание всем» Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 17 мая, в Таганроге собираются проверить исправность системы оповещения населения. Сирены должны зазвучать в 11:20. Предупреждение от МКУ «Управление защиты от ЧС» опубликовали на сайте местной администрации.

- Включение электросирен означает подачу сигнала «Внимание всем». После этого следует включить телевизионные, радио, радиотрансляционные приемники для прослушивания сообщения, - напомнили таганрожцам.

Жителей и гостей города призывают не игнорировать звуки системы. Также следует помнить, что в экстренных ситуациях нужно звонить по номеру «112».

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