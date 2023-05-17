В Азове мужчина, поругавшись с подростками, одному из них ударил подзатыльник

В отношении мужчины составили административный протокол, а с подростком провели профилактическую беседу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Азове Ростовской области произошел конфликт между группой подростков и 44-летним мужчиной. В итоге в этом разбирались инспекторы по делам несовершеннолетних, сообщили в донской пресс-службе полиции.

По предварительным данным, на улице Победы группа подростков, которым от 14 до 15 лет, поругалась с 44-летним мужчиной. Все закончилось тем, что одному из парней мужчина ударил подзатыльник.

Из-за этого родители молодого человека написали заявление в полицию. Разобравшись в ситуации, те в отношении мужчины составили административный протокол за мелкое хулиганство. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на 15 суток. С родителями и подростком инспекторы ПДН провели профилактическую беседу.

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