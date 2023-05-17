В Таганроге прошло Первенство России по парусному спорту при партнерской поддержке бизнеса

Фото: Елена Разина

В Таганроге прошли Всероссийские соревнования по парусному спорту – первенство по командным гонкам и первый этап кубка в классе яхт «Финн». Партнером мероприятия выступила группа ВТБ.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 10 регионов России. Из-за неустойчивой погоды большая часть гонок прошла в бухте Андреева.

В первенстве было разыграно 18 комплектов наград среди юношей и девушек в возрасте от 9 до 19 лет в классах яхт «Оптимист», «Лазер 4.7», «Луч-радиал», «420», парусная доска «Техно» и «Зум 8». Победителями регаты стали команды из Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Ростовской области.

- Поддержка спорта в России, в том числе профессионального — одно из важнейших направлений работы нашего банка. За последний год мы поддержали в регионе академию баскетбола «Пересвет — ЮФУ» и проведение всероссийского кубка конноспортивного клуба «Golden Horse». При этом особое внимание мы уделяем развитию детско-юношеского спорта. Для нас было важно выступить партнером значимого в спортивной жизни региона события, которое позволило возродить регату на Дону. Мы надеемся, что первенство по парусному спорту будет проходить в Таганроге ежегодно. Пусть это станет хорошей традицией, — прокомментировал управляющий ВТБ в Ростовской области Юрий Авдеев.

Как рассказал вице-президент Всероссийской Федерации парусного спорта, главный судья соревнований Вадим Механиков, последний раз первенство России по парусному спорту в командных гонках в Таганроге проходило десять лет назад. А в этом году эти состязания вернулись на таганрогскую воду, благодаря поддержке Министерства спорта РФ, Министерства спорта Ростовской области, администрации города Таганрога и ВТБ.

Вадим Механиков также отметил, что регата получилась зрелищная и динамичная. Участники продемонстрировали технику владения яхтой и способность концентрироваться. А зрители смогли увидеть красивые галсы и открытую борьбу за победу.

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