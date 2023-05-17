Знаком качества «Сделано на Дону» отметили 36 предприятий Ростова

Сертификаты в том числе получили производители продовольственной продукции Фото: Денис КОРАБЛЕВ

В Ростове знаком качества «Сделано на Дону» отметили 36 предприятий. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- В числе обладателей сертификата 29 производителей продовольственной и промышленной продукции, а также 7 предприятий сферы услуг, - написал Алексей Логвиненко.

По словам сити-менеджера, добровольная сертификация помогает бизнесу продвигать продукцию, а также привлекает внимание отраслевых рынков и потребителей.

- Знак качества подтверждает конкурентоспособность товаров и услуг. Залог успеха - соответствие строгим требованиям и стандартам. Город всегда готов поддержать своих производителей, заботящихся о качестве продукции, - подчеркнул глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

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