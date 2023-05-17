В Ростовской области отдохнул конь Рамзана Кадырова по кличке Зазу

Скакун после долгой дороги отдохнул в донском конноспортивном комплексе Фото: Андрей АБРАМОВ

В Ростовской области по пути домой отдохнул конь Рамзана Кадырова по кличке Зазу. Об этом в социальных сетях рассказали представители спортивного комплекса «Любимая усадьба».

- Зазу - очень интеллигентный жеребец. К нам на конюшню его привезла известный конный перевозчик. Необходим был отдых из-за долгой дороги. Он погостил у нас всего одну ночь. Его накормили и напоили. После этого рано утром с личным сопровождением он отправился к своему хозяину в Грозный, - написали в группе конноспортивного комплекса.

Напомним, Зазу с 2014 года находился в Чехии и считался заблокированным активом, попавшего под санкции главы Чечни. Однако буквально на днях стало известно о возвращении скакуна.

- Помните историю с кражей Зазу, который первым взял на себя удар европейских санкций? В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить коня. Они знали про мою привязанность и не прогадали. Думал, что Зазу будет передан как-то официально. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план, они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими. Всем тогда показалось странным то, как дорогой скакун может просто исчезнуть. Оказывается, может, - рассказал Рамзан Кадыров.

Добавим, по словам главы Чечни, возвращение коня оценили в 18 тысяч долларов.

- Да, да, именно в такую сумму его тогда оценили чешские органы правопорядка. Учитывая его реальную стоимость и прекрасную родословную, это сущие копейки, - отметил Рамзан Кадыров.

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