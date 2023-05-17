В Ростове высадят миллион летних цветов

Работы стартовали еще к Дню Победы. Особое внимание было уделено озеленению мемориалов и памятных мест. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.

В Ростове началась масштабная высадка летних цветов, сообщил в своем телеграм-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

Работы стартовали еще к Дню Победы. Особое внимание было уделено озеленению мемориалов и памятных мест. Красная пеларгония, тагетес, колеус и цинерария прекрасно украсили эти места.

Планируется, что работы по озеленению будут завершены к середине июня. Всего в городе появится порядка миллиона летних цветов, включая тагетес разных цветов, петунии, газании, колеусы, львиные зевы и цинии.

Озеленение охватит более 300 объектов, в том числе круговые развязки, въездные группы районов и скверы.

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