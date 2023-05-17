17 мая на Северном обходе Ростова собрался дорожный затор

Протяженность пробки сейчас составляет около 4 километров. Фото: сервис «Яндекс. Карты»

Сегодня, 17 мая, на Северном обходе Ростова-на-Дону собралась внушительная пробка. Сложности с проездом на одной из полос движения сохраняются с первой половины дня.

Судя по данным сервиса «Яндекс. Карты», к 13 часам затор сократился до 4 километров. Транспорт стоит примерно от Щепкинского шоссе до улицы Лесной.

Предварительно, проезд частично перекрывают дорожные работы. На карте сейчас указан соответствующий знак. Ремонтные работы ведут около кольцевой дороги. Официальных комментариев по ситуации пока не поступало, в отделе пропаганды УГИБДД сейчас уточняют информацию.

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