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НовостиОбщество17 мая 2023 11:22

23 мая в магазинах Таганрога запретят розничную продажу алкоголя

Подобный запрет в этот же день будет действовать в 49 территориях
Ангелина СКИБА
Запрет на торговлю алкоголем связан с проведением Последних звонков

Запрет на торговлю алкоголем связан с проведением Последних звонков

Фото: Мария ЛЕНЦ

23 мая в Таганроге запретят розничную продажу алкоголя. Это решение связано с проведением Последних звонков в школах, сообщает областной департамент потребительского рынка.

Подобный запрет в этот же день будет действовать в 49 территориях: в 37 районах и 12 городах. Например, в Азове, Батайске, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске и Ростове-на-Дону.

Напомним, на Дону в этом году Последние звонки прозвучат для 14,7 тысячи 11-классников и 43 тысяч 9-классников. После выпускных ребята будут сдавать ЕГЭ и ГИА.

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