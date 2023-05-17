23 мая в магазинах Таганрога запретят розничную продажу алкоголя

Запрет на торговлю алкоголем связан с проведением Последних звонков Фото: Мария ЛЕНЦ

23 мая в Таганроге запретят розничную продажу алкоголя. Это решение связано с проведением Последних звонков в школах, сообщает областной департамент потребительского рынка.

Подобный запрет в этот же день будет действовать в 49 территориях: в 37 районах и 12 городах. Например, в Азове, Батайске, Волгодонске, Донецке, Каменске-Шахтинском, Новочеркасске и Ростове-на-Дону.

Напомним, на Дону в этом году Последние звонки прозвучат для 14,7 тысячи 11-классников и 43 тысяч 9-классников. После выпускных ребята будут сдавать ЕГЭ и ГИА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22 и 23 мая в Ростовской области из-за последних звонков запретят продажу алкоголя

Торговать горячительными напитками нельзя будет в 55 территориях, в том числе в 12 городах (подробности)