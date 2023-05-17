20 мая в Ростове-на-Дону состоится фестиваль «Донская селедка»

Состоятся конкурсы на знание гастрономических традиций Дона Фото: Евгения ГУСЕВА

20 мая в Ростове-на-Дону, на территории Кумженской рощи (Кумженская, 2 А), состоится фестиваль «Донская селедка». Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Посетителей будут ждать с 10 до 16 часов. Выступят песенные и танцевальные коллективы, а также популярная кавер-группа. Кроме фудкорта, подготовили фотозоны и детские анимационные площадки, - написал Алексей Логвиненко.

Юные гости праздника смогут заняться рисованием, раскрашиванием фигурок рыбок и кораблей.

Взрослых угостят донской селедкой в различных кулинарных вариантах, а также другими местными блюдами. Также состоятся конкурсы и викторины на знание гастрономических традиций Дона.

Дополнительную бесплатную парковку организуют в этнопарке «Кумжа» на Кумженской, 1 ж. Оттуда будет ходить бесплатный трансфер до места проведения фестиваля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове рядом с парком Собино планируют построить спорткомплекс с бассейнами

Под будущий объект выделили территорию в 2 350 кв. метров (подробности)