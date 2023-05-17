Ученые рассказали, какие съедобные грибы нельзя есть в Ростовской области

Все еще разрешены для сбора промысловые виды грибов Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростовской области некоторые съедобные грибы нельзя есть и продавать, потому что они занесены в Красную книгу. Нарушителям после федеральных нововведений теперь грозят штрафы и даже тюремные сроки. Об этом рассказала доцент кафедры ботаники ЮФУ, кандидат биологических наук Ольга Ермолаева.

- Под запретом оказались шампиньоны: бернардовидный, глинисто-желтый и превосходный. Также в список попали подосиновик серый, гриб-зонтик Оливье, степной сморчок и другие. Эти виды, несмотря на запреты, массово собираются населением. Для сморчка степного даже организуют «грибные туры» из других областей, где он не распространен, - рассказала Ольга Ермолаева.

Сбор краснокнижных грибов может закончиться для любителей «тихой охоты» штрафом до 1 млн рублей и сроком лишения свободы до 4 лет. За покупку и продажу такого товара утвердили еще более жесткое наказание штраф до 1,5 млн рублей и максимальный срок до 5 лет.

Всего на Дону произрастают 35 видов грибов, внесенных в Красную книгу.

Добавим, разрешены для сбора промысловые виды: рыжики, грузди, рядовики, сыроежки, моховики, белые, маслята, опята, вешенки и обыкновенные шампиньоны.

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