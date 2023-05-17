В Роспотребнадзоре сообщили о радиационной обстановке в Ростовской области

Радиационные колебания зависят от климатических условий и солнечной активности Фото: Иван ВИСЛОВ

В Ростовской области на 17 мая радиационная обстановка остается стабильной. Средние значения не превышают данных многолетних наблюдений, говорится на сайте управления Роспотребнадзора.

- Уровень естественного радиационного фона остается относительно постоянным для конкретной местности. Его колебания зависят от климатических условий, а также от солнечной активности, - отмечают специалисты.

По данным наблюдений, уровень гамма-фона в регионе составляет от 8 до 18 мкР/час (0,08-0,18 мкЗв/час). В 30-ти и 100-километровой зоне «мощность эквивалентной дозы излучения не превышает средних значений».

Например, отмечаются следующие показатели:

- Ростов-на-Дону - 08 мкР/час (0,08 мкЗв/час);

- Шахты - 13 мкР/час (0,13 мкЗв/час);

- Новошахтинск - 12 мкР/час (0,12 мкЗв/час);

- Таганрог - 11 мкР/час (0,11 мкЗв/час);

- Советский район - 08 мкР/час (0,08 мкЗв/час);

- Красносулинский район - 11 мкР/час (0,11 мкЗв/час);

- Батайск - 10 мкР/час (0,10 мкЗв/час);

- город Гуково - 10 мкР/час (0,10 мкЗв/час);

- город Зверево - 12 мкР/час (0,12 мкЗв/час).

Добавим, за уровнем естественного гамма-фона сотрудники Роспотребнадзора наблюдают ежедневно уже более 11 лет.

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