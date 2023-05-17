В Ростове-на-Дону в лифте жилого дома мужчина избил девушку

Драка попала на камеру видеонаблюдения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове в "Суворовском" в лифте жилого дома мужчина избил девушку. Драка попала на камеру видеонаблюдения. Кадры разлетелись по всем городским пабликам донской столицы.

На видео мужчина с голым торсом сначала пытается открыть дверь лифта руками, а затем со всей силы несколько раз ударил ее спиной. На этом он не успокоился и три раза ударил двери ногой, что кабина лифта начала трястись.

При этом, вместе с разъяренным мужчиной в кабине находились две женщины и ребенок. Девушка пытается успокоить его, но тот резко бьет ее по лицу несколько раз. От сильного удара девушка упала.

Отметим, что в управляющей компании ЖК подтвердили, что факт такой действительно был. Известно, что заявление о драке в лифте в полицию не поступало.

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(Подробности)