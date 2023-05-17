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НовостиОбщество17 мая 2023 15:09

В Новошахтинске спасатели вытащили упавшую в колодец дворнягу

Инцидент произошел на улице Байкальской
Лейла МИРИШОВА
Дворнягу удалось спасти. Фото: ГО и ЧС Новошахтинска

Дворнягу удалось спасти. Фото: ГО и ЧС Новошахтинска

В Новошахтинске спасатели помогли выбраться собаке, которая упала в водопроводный колодец. Об этом сообщили в местном управлении ГО и ЧС. Инцидент произошел на улице Байкальской 16 мая.

Один из местных жителей услышал жалобное скуление собаки. Он пытался достать бедное животное самостоятельно, но колодец был слишком глубокий. Мужчина вызвал спасателей.

Прибывшие на место спасатели оценили ситуацию и принялись за дело. С помощью спецустройства они достали испуганную дворнягу.

В водопроводную службу была передана информации о необходимости установить люк на этот колодец, – сообщили в ведомстве.

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