Власти Ростовской области прокомментировали информацию о режиме повышенной готовности в Миллеровском районе

Была проведена проверка готовности дежурных сил и средств Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Информацию о режиме повышенной готовности в Миллеровском районе Ростовской области прокомментировали донские власти. Пояснения поступили сегодня, 17 мая.

- С учетом существующей ситуации была проведена проверка готовности дежурных сил и средств к ЧС. Данная работа в Ростовской области проводится на регулярной основе в различных муниципалитетах, - проинформировал заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона Сергей Тюрин.

Ранее донские СМИ заявили, что беспокойства у местных жителей по поводу якобы утвержденного постановления быть не должно. Все подобные мероприятия в любом случае направлены на повышение контроля за безопасностью.

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