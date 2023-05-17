Имущество и дебиторскую задолженность донской птицефабрики выставили на торги

Начальная цена лота составляет 21 миллион рублей. Фото: Евгения ГУСЕВА

Имущество и дебиторскую задолженность донской птицефабрики «Евродон» продают с молотка. Соответствующая информация опубликована на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

На аукцион выставили два лота. Общая стоимость составляет порядка 160 миллиона рублей. Речь идет об имущественном комплексе для инкубации сельскохозяйственной птицы за 21 миллион рублей и праве требования долговых обязательств с ООО «Евродон-Юг» - 148,5 миллиона рублей.

При этом тот, кому достанется дебиторская задолженность, сможет взыскать с компании 160,7 миллиона рублей, разом окупив оба лота.

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