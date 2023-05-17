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НовостиОбщество17 мая 2023 17:14

В Ростове последние звонки пройдут в 101 школе

В этом году больше 14,5 тысячи выпускников отправятся во взрослую жизнь
Лейла МИРИШОВА
В этом году больше 14,5 тысячи выпускников отправятся во взрослую жизнь

В этом году больше 14,5 тысячи выпускников отправятся во взрослую жизнь

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Ростове-на-Дону последние звонки пройдут в 101 школе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко 17 мая.

- Одно из самых важных и волнительных событий в жизни каждого школьника – праздник «Последний звонок» – в муниципальных общеобразовательных учреждениях нашего города состоится 23 мая, – поделился глава администрации.

Так, из стен школ выйдут больше 10,5 тысяч девятиклассников и больше четырех тысяч одиннадцатиклассников. Отметим, что в каждой школе с напутственным словом к ребятам обратятся учителя, почетные гости и родители.

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