В Краснодарском крае больше недели не могут найти пропавшего бизнесмена

Александр Полищук выехал из дома 10 мая, но так и не вернулся. Фото: ЛизаАлерт

В Краснодарском крае больше недели разыскивают пропавшего бизнесмена. Об этом сообщает «КП – Кубань» со ссылкой на супругу исчезнувшего мужчины.

Отметим, что Александр Полещук занимался строительством металлических навесов и автоматических ворот. Часто брал заказы из близлежащих районов. Так, 10 мая он выехал на своем темно-зеленом «Субару» на очередной заказ в станицу Новопокровскую с инструментами, но к жене и двум маленьким сыновьям так и не вернулся. На протяжении восьми дней ни близкие, ни сама супруга не может связаться с пропавшим. Александр не отвечает на звонки и смс.

Известно, что после Новопокровской бизнесмен направился в Белую Глину и в Ростовскую область. Он заправил машину в селе Песчанокопском и поехал в сторону Волгограда. Около 18 часов он был в Котельниково Волгоградской области. Его засекли камеры видеонаблюдения. На этом его след обрывается. Вот и сейчас жена пропавшего Анастасия снова сообщила, что никаких известий о нем нет. Александра продолжают искать правоохранители и волонтеры, просматривая все камеры видеонаблюдения в разных районах.

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(Подробности)