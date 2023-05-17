Обращение ростовчанки о запрете убийств бездомных животных поддержали около 130 тысяч россиян

В интернете неравнодушные граждане опубликовали сразу несколько таких петиций в поддержку бездомных животных Фото: Михаил ФРОЛОВ

Обращение жительницы из Ростова о запрете убийств бездомных животных поддержали порядка 130 тысяч россиян. Об этом сообщил портал «Панорама» 17 мая.

Ростовчанка Марина Горелова создала петицию в интернете с обращением ко всем неравнодушным о запрете «эвтаназии» бездомных животных. Буквально за несколько дней петицию на сайте Change.org подписали порядка 130 тысяч жителей из разных регионов России. Поводом для обращения стал законопроект, который отменяет запрет на умерщвление животных, которым не найдут хозяев.

Отметим, что в интернете есть еще несколько обращений по поводу скандального закона, однако они набрали намного меньше голосов.

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