В Ростове-на-Дону в четверг температура воздуха достигнет +26 градусов

В городе ожидается солнечная погода. Фото: Лейла МИРИШОВА

В Ростове-на-Дону синоптики прогнозируют до +26 градусов. Об этом сообщает "Гисметео".

По прогнозам специалистов, 18 мая в городе ожидается солнечная погода. Днем воздух прогреется до +26 градусов, а вечером столбики термометров опустятся до +25. Ближе к ночи станет прохладнее до +18 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 11 метров в секунду.

Отметим, что в северо-западных районах Ростовской области сохраняется высокая пожароопасность.

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