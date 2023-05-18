Губернатор Ростовской области проверил завершение работ на новой трассе в обход Аксая

Для водителей предусмотрели шесть полос для движения и три дорожные развязки. Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области

Глава Ростовской области проверил завершение работ на новой трассе в обход Аксая. Об этом Василий Голубев сообщил в своем Telegram-канале.

По новой трассе губернатор проехал 35,5 километров. Дорожный объект планируется ввести в эксплуатацию в июне этого года. Для комфортных и безопасных поездок проектировщики предусмотрели шесть полос движения, три дорожные развязки, пять мостов и восемь путепроводов.

По словам губернатора, это нужно для того, чтобы в Ростов-на-Дону не заезжал транзитный транспорт. Он также добавил, что на планерном совещании обсудили необходимые меры для окончания строительства.

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