Качество донских почв вернули к уровню советских времен

В 2023 году в качестве господдержки региональные власти выделили 450 млн рублей на покупку и внесение фосфорсодержащих удобрений. Фото: правительство области.

Агрохимические обследования показали, что плодородие почв в Ростовской области не только стабилизировалось, но и продолжает расти. Это положительно сказалось на урожаях, которые за последние годы достигли рекордных показателей. В связи с этим на заседании правительства региона, проведенном губернатором Василием Голубевым 17 мая, обсудили меры по повышению плодородия почв.

Одной из таких мер стало внесение удобрений в объёме более 400 тысяч тонн — уровень, сравнимый с 80-ми годами прошлого века. Это стало возможно благодаря постоянной господдержке, которая в этом году составила 450 млн рублей на возмещение затрат на покупку и внесение фосфорсодержащих удобрений.

Кроме того, государство ежегодно выделяет средства на развитие искусственного орошения, которое в этом году получило более 676 млн рублей.

Также были созданы 28 пилотных проектов системы агроэкологического районирования для сельских поселений в 2021-2022 годах. В ближайшие годы планируется охватить этой программой все поселения, на что в бюджете уже выделено 224 млн рублей.

— Потенциал у донской земли высочайший, однако его можно реализовать только при высокой дисциплине возделывания, — отметил Василий Юрьевич и потребовал усилить контроль за этим.

Напомним, что в Ростовской области весенняя посевная достигла середины своего пути. Благоприятные погодные условия после майских праздников способствовали увеличению площади весеннего сева. Более 55% от планируемых посевных площадей уже засеяно яровыми культурами, что составляет более 1 миллиона гектаров.

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