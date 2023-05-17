Весенняя посевная в Ростовской области перевалила за «экватор»

Сейчас Целинский район лидирует по объему засеянной площади, где яровые культуры посеяны на более чем 63 тысячах гектаров. Фото: правительство области.

Благоприятная погода после майских праздников в Ростовской области способствовала увеличению площади весеннего сева земледельцами, сообщили в донском правительстве.

Первый заместитель губернатора Ростовской области, Виктор Гончаров, сообщил, что более 55% от планируемых посевных площадей уже засеяно яровыми культурами, что составляет более 1 миллиона гектаров.

Аграрии продолжают вести сев технических культур и проводить планомерную химическую обработку посевов для борьбы с сорняками, болезнями и вредителями.

Всего земледельцам предстоит посеять около 1,8 миллиона гектаров яровых культур, включая зерновые и зернобобовые порядка 640 тысяч гектаров, а также технические культуры на около 1,1 миллиона гектаров. На текущий момент уже посеяно 93% ранних зерновых культур, а техническими культурами засеяно более 45% от плана.

Сейчас Целинский район лидирует по объему засеянной площади, где яровые культуры посеяны на более чем 63 тысячах гектаров. Зерноградский район занимает второе место с посевами будущего урожая на порядка 56 тысяч гектаров. Третье место занимает Песчанокопский район, где засеяно более 52 тысяч гектаров.

Осенью на Дону было засеяно 2,9 млн гектаров озимыми культурами, и на сегодняшний день подкормка минеральными удобрениями завершена на всей площади озимого клина.

С начала текущего года уже внесено более 192 тысяч тонн минеральных удобрений, что на 2,5% больше, чем в прошлом году на эту же дату. Под урожай текущего года внесено 127,3 тысячи тонн сложных удобрений в действующем веществе по фосфору, что также на 4,2% превышает показатели на середину мая прошлого года, подчеркнули в донском аграрном ведомстве.

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