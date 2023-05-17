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НовостиОбщество17 мая 2023 7:51

Весенняя посевная в Ростовской области перевалила за «экватор»

Этому поспособствовала хорошая погода после майских праздников
Дмитрий Кутепов
Сейчас Целинский район лидирует по объему засеянной площади, где яровые культуры посеяны на более чем 63 тысячах гектаров. Фото: правительство области.

Сейчас Целинский район лидирует по объему засеянной площади, где яровые культуры посеяны на более чем 63 тысячах гектаров. Фото: правительство области.

Благоприятная погода после майских праздников в Ростовской области способствовала увеличению площади весеннего сева земледельцами, сообщили в донском правительстве.

Первый заместитель губернатора Ростовской области, Виктор Гончаров, сообщил, что более 55% от планируемых посевных площадей уже засеяно яровыми культурами, что составляет более 1 миллиона гектаров.

Аграрии продолжают вести сев технических культур и проводить планомерную химическую обработку посевов для борьбы с сорняками, болезнями и вредителями.

Всего земледельцам предстоит посеять около 1,8 миллиона гектаров яровых культур, включая зерновые и зернобобовые порядка 640 тысяч гектаров, а также технические культуры на около 1,1 миллиона гектаров. На текущий момент уже посеяно 93% ранних зерновых культур, а техническими культурами засеяно более 45% от плана.

Сейчас Целинский район лидирует по объему засеянной площади, где яровые культуры посеяны на более чем 63 тысячах гектаров. Зерноградский район занимает второе место с посевами будущего урожая на порядка 56 тысяч гектаров. Третье место занимает Песчанокопский район, где засеяно более 52 тысяч гектаров.

Осенью на Дону было засеяно 2,9 млн гектаров озимыми культурами, и на сегодняшний день подкормка минеральными удобрениями завершена на всей площади озимого клина.

С начала текущего года уже внесено более 192 тысяч тонн минеральных удобрений, что на 2,5% больше, чем в прошлом году на эту же дату. Под урожай текущего года внесено 127,3 тысячи тонн сложных удобрений в действующем веществе по фосфору, что также на 4,2% превышает показатели на середину мая прошлого года, подчеркнули в донском аграрном ведомстве.

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