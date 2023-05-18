В Ростовской области на северо-западе ожидается четвертый класс пожароопасности

Жителей региона просят быть осторожнее и соблюдать все правила обращения с огнем
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области на северо-западе прогнозируется четвертый класс пожароопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
В четверг, 18 мая, риск возникновения пожаров ожидается в Боковском, Советском, Верхнедонском и Шолоховском районах.
При высокой пожароопасности есть риск возникновения ландшафтных возгораний, а также пожаров в лесах и населенных пунктах. Отметим, что в этот период жителей просят быть предельно внимательными и соблюдать все правила обращения с огнем.
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