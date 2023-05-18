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НовостиОбщество18 мая 2023 5:36

В Ростовской области на северо-западе ожидается четвертый класс пожароопасности

Жителей региона просят быть осторожнее и соблюдать все правила обращения с огнем
Лейла МИРИШОВА
Жителей региона просят быть осторожнее и соблюдать все правила обращения с огнем

Жителей региона просят быть осторожнее и соблюдать все правила обращения с огнем

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области на северо-западе прогнозируется четвертый класс пожароопасности. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В четверг, 18 мая, риск возникновения пожаров ожидается в Боковском, Советском, Верхнедонском и Шолоховском районах.

При высокой пожароопасности есть риск возникновения ландшафтных возгораний, а также пожаров в лесах и населенных пунктах. Отметим, что в этот период жителей просят быть предельно внимательными и соблюдать все правила обращения с огнем.

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